صلاح يحرز هدفه الـ 40 هذا الموسم في انتصار ليفربول على بورنموث

جهينة نيوز

انضم محمد صلاح إلى اثنين من أساطير ليفربول عندما أحرز هدفه 40 في موسم مذهل في انتصار فريقه 3-صفر على بورنموث ليحكم قبضته على المركز الثالث في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم يوم امس السبت.

وأحرز المهاجم المصري هدف فريقه الثاني بضربة رأس في الدقيقة 69 لينضم إلى ايان راش وروجر هانت. والثلاثة فقط هم من سجلوا 40 هدفا في موسم واحد مع ليفربول بجميع المسابقات.

ويملك راش، الذي حقق ذلك مرتين، الرقم القياسي برصيد 47 هدفا في موسم 1983-1984 لكن صلاح، وهو أول لاعب افريقي يصل إلى 30 هدفا في موسم واحد في الدوري الممتاز، يضع هذا الرقم نصب عينيه.

وأبقى الفوز ليفربول صاحب المركز الثالث متقدما بعشر نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الخامس قبل أربع مباريات من النهاية لكن تشيلسي يملك مباراة مؤجلة.

وبعد الانتصار 5-1 على مانشستر سيتي متصدر الدوري في مباراتي الذهاب والإياب بدوري أبطال أوروبا كان الخطر أن تأتي زيارة فريق المدرب ايدي هاو على عكس المتوقع.

لكن بدا أن سقوط ليفربول صعب للغاية منذ اللحظة التي وضع فيها ساديو ماني الكرة داخل مرمى اسمير بيجوفيتش بعد متابعته لضربة رأس منه أنقذها حارس الفريق الضيف في الدقيقة السابعة محرزا هدفه 18 هذا الموسم.

وقال يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي أحرز فريقه 78 هدفا في الدوري هذا الموسم ”كانت كرة قدم جيدة وناضجة. عندما نفقد الكرة كنا مثل الأسود نعود ونضغط بقوة وهذا يجعل الأمور صعبة على المنافسين“.

وكان يجب على ليفربول أن يزيد من تقدمه المبكر لكن المفاجأة الوحيدة كانت حفاظ بورنموث على النتيجة ومنع صلاح من التسجيل حتى الدقيقة 69.

ثم أظهر مهاجم مصر سبب تألقه منذ وصوله إلى انفيلد عندما وضع الكرة في الشباك بضربة رأس وظهره للمرمى بعد تمريرة من ترينت الكسندر-ارنولد.

وأجاب كلوب عند سؤاله عن عدد الأهداف التي يمكن أن يصل إليها صلاح بنهاية الموسم ”فلتسألوه! يكون في مكان جيد أغلب الوقت وفي النهاية هو من يسجل الأهداف. الأمور تتعلق به وبالفريق وكيف سننهي الموسم.

”هذا أمر جيد ومذهل. يا له من رقم. كم هدفا أحرزنا كفريق طيلة الموسم..هذا جنون“.

وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثالث لليفربول قرب النهاية بتسديدة منخفضة.

رويترز