مجلس الشورى الايراني: أموال السعودية شجعت أمريكا على قصف سوريا!

جهينة نيوز

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني بأن مسارعة النظام السعودي لتقديم أموال شعبه للولايات التحدة الأمريكية قد شجعها على قصف سوريا.

وقال لاريجاني، في اجتماع لمجلس الشورى، اليوم الأحد، إن "مسارعة النظام السعودي لتقديم أموال شعبه للأمريكيين والتي جرت بمنتهى الصلافة قد شجعهم على قصف سوريا ليعملوا على تغيير المعادلة حسب أوهامهم وأحياء أوكار الإرهابيين من جديد"، وذلك وفقا لوكالة انباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "شاهدنا أمس كيف هاجم تحالف ثلاثي تكونَ من تحالف أمريكي وبريطاني وفرنسي بلدا إسلاميا ضاربا بعرض الحائط جميع الأنظمة الدولية في خطوة متوحشة متغطرسة وإن مايزيد من شدة أسفنا واستيائنا حيال ما جرى أمس هو مساندة بعض الدول الإسلامية للكيان الصهيوني ولقادة الكفر في ردة فعل صدرت عن حكوماتها إزاء الجريمة المرتكبة".

وتعرضت سوريا فجر أمس السبت إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.