تفجير يستهدف أحد مباني العاصمة الاوكرانية دون اصابات

جهينة نيوز

ذكرت الشرطة الأوكرانية في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، أن انفجارا وقع قرب مبنى شركة "كييف إينيرغو" المعنية بتزويد العاصمة كييف بالطاقة.

وذكرت الشرطة أن الانفجار وقع عند منتصف الليلة الماضية ولم يسفر عن إصابات، وتسبب بتدمير أبواب المبنى ملحقا أضرارا بنوافذه وواجهته.

وترجح الشرطة، أن يكون التفجير ناجما عن قنبلة يدوية رماها الجناة عند مدخل المبنى.

وتعنى شركة "كييف إينيرغو" بتزويد السكان والشركات في العاصمة الأوكرانية بالتدفئة المركزية والكهرباء.

وتشهد كييف وبقية مدن أوكرانيا بين الحين والآخر مثل هذه الحوادث، بسبب انتشار الأسلحة النارية والمواد المتفجرة على خلفية النزاع في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، والانفلات الأمني إثر الانقلاب على السلطة والأحداث السياسية التي تعصف بالبلاد منذ 2014.

المصدر: نوفوستي