مادورو يصف مسؤولو التحالف الثلاثي ضد سورية بـ "كلاب حرب"!

جهينة نيوز

وصف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو العدوان الغربي على سوريا يوم امس السبت بالعمل الإجرامي.

وقال مادورو على أثير التلفزيون المحلي:" نحن نقول ان هذا الهجوم ضد الشعب السوري عمل إجرامي ، لإنشاء حالة ذعر وإرهاب من اجل تدمير المراكز العلمية في البلاد ".

ووفقا لمادورو المسؤولون عن الضربة الصاروخية: "كلاب حرب" يحتاجون إلى الأسلحة والقتال لإثراء أنفسهم على حساب الموتى ".

وأضاف مادورو: "أسأل نفسي كم كلف هذا القصف ومن دفع لقصف شعب سوريا".

ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، في وقت مبكر من يوم امس السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع.