اكثر من نصف مليون خط هاتف خسارة اتصالات ريف دمشق.. عودة خدمة الخلوي لعدّة مناطق من الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

بيّن مدير فرع اتصالات ريف دمشق جمال القالش لجريدة «الوطن» أن هناك أكثر من نصف مليون رقم هاتفي خسرتها الشركة السورية للاتصالات خلال السنوات الخمس الماضية في ريف دمشق، مبيناً أن هذه الأرقام موزعة على 16 مركزاً هاتفياً في المحافظة، منها مراكز هاتف مدن (دوما وحرستا وسقبا وزملكا والمليحة ودير العصافير وحران العواميد والنشابية والشوفونية.. إلخ)، إضافة إلى الأرقام على وحدات الأونو في منطقة شبعا.

واكد أنه سيتم العمل على إعادة تشغيل الاتصالات خلال المرحلة القادمة في منطقة الغوطة الشرقية ودوما، مشيراً إلى أن الخسائر التي سببتها الجماعات الإرهابية في المراكز الهاتفية وتجهيزات الشركة كبيرة جداً سواء من حيث الأبنية أم الأسلاك أو التجهيزات الفنية وغيرها.

مبيناً أن خدمة الاتصالات للجوالات المحمولة أصبحت في عدّة مناطق من الغوطة الشرقية منها النشابية وسقبا وكفر بطنا والتوسع يتم حالياً في مناطق أخرى حتى تعود إلى كل الريف الدمشقي المحرر.

لافتاً إلى أن اتصالات ريف دمشق من خلال اللجان تعمل على تقييم الأضرار ورصد الخسائر التقديرية التي لحقت بها، مؤكداً أنه تمت زيارة مركزي هاتف زملكا وحرستا.

وعن الانترنت بيّن أن التوسعات في المرحلة القادمة مرتبطة بالإدارة الفنية في الشركة السورية للاتصالات التي من المفترض أن تجري زيادات في حجم السعات الدولية المغذية لسورية بالإنترنت.

وكانت قد أكدت الشّركة السّوريّة للاتّصالات في بيان (حصلت «الوطن» على نسخة منه) أنها عملت على وضع خطّة لبناء نظام كوابل بحريّة جديد إبان الانقطاعات التي طرأت في الفترة الماضية على الكابلات البحريّة، حيث بيّنت الشّركة أن نظام الكوابل البحريّة الجديد الذي عملت على بنائه يهدف إلى تأمين سعات جديدة ترفد الشّبكة السّوريّة، بعد أن أدت الحرب على سورية إلى خروج العديد من المسارات الدّوليّة التي كانت لدى الشّركة.

وبموجب البيان، نوهت الشركة بالانتهاء من تنفيذ العقد رقم 165 لعام 2017 لتوسيع الرّبط الضّوئي البحري بين قبرص وطرطوس بسعة 400 جيجا، إضافة للعمل على تنفيذ العقد 166 لعام 2017 لتوسيع الرّبط الضّوئي البحري بين طرطوس والإسكندرية بسعة 500 جيجا الذي من المتوقّع أن يوضع في الخدمة خلال الأسابيع القادمة.

إضافة إلى وجود مشروع لتمديد كابل بحري جديد بين قبرص وطرطوس بحيث يصبح عدد الكوابل البحريّة 3 كوابل لزيادة الوثوقيّة، وشرحت الشّركة أنه في حال انقطاع أحد الكوابل التي هي بالخدمة حالياً يتم تعويض فاقد السّعة من المسارات التي يتم العمل عليها.