جونسون يبلغ نهائي بطولة هيوستون للتنس

جهينة نيوز

تأهل ستيف جونسون حامل اللقب إلى نهائي بطولة هيوستون للتنس بعد فوزه 7/5 و6/7 و6/2 على تايلور فريتز ليصبح على موعد مع تينيس ساندجرين الذي تفوق على الكرواتي إيفو كارلوفيتش.

وأهدر الأمريكي جونسون فرصة لحسم المواجهة في المجموعة الثانية عندما كاد أن يكسر إرسال فريتز في الشوط 12 لكنه تفوق بعد ذلك في المجموعة الفاصلة على الأراضي الرملية في هيوستون.

وسيتطلع جونسون إلى لقبه الثالث في بطولات اللاعبين المحترفين عندما يواجه ساندجرين في أول مواجهة بين الثنائي الأمريكي اليوم.

وفي وقت سابق صعد ساندجرين إلى أول نهائي لمنافسات فردي الرجال ببطولات المحترفين بعد فوزه 7/6 و7/6 على كارلوفيتش.