فرنسا تطالب بحماية معقل ارهابيو "النصرة" في إدلب!

الأحد, 15 نيسان 2018 الساعة 09:47 | سياسة, محلي

فرنسا تطالب بحماية معقل ارهابيو

جهينة نيوز

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من وقوع كارثة إنسانية في مدينة إدلب شمالي سوريا التي يسيطر عليها مسلحو "المعارضة" والتي قد تكون الهدف التالي للجيش السوري.

وقال لودريان في مقابلة مع صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية: "هناك خطر من حدوث كارثة إنسانية جديدة .. يجب تقرير مصير إدلب من خلال عملية سياسية تتضمن نزع سلاح الميليشيات فيها".

وأضاف أن عدد سكان إدلب يبلغ حاليا نحو مليوني نسمة بينهم مئات الآلاف من السوريين الذين تم إجلاؤهم عن مدن كانت "المعارضة" تسيطر عليها واستعادتها الحكومة السورية.

كما أشار لودريان إلى أن بلاده ستتابع عن كثب الوضع في شمال شرقي سوريا الذي تم تحريره من تنظيم "داعش" وأضاف: "دعونا لا ننسى أن عدونا الأساسي يبقى "داعش" بالإضافة إلى الجماعات الإرهابية الأخرى التي تقوم حاليا بتجميع نفسها من جديد شرقي البلاد".

ولا تزال منطقة إدلب الواقعة شمال غربي سوريا، أكبر منطقة تحت سيطرة "ميليشيات المعارضة المسلحة".


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