نائب ترامب: سوريا ستدفع ثمن المزيد من الهجمات الكيميائية!

جهينة نيوز

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أمس السبت إن هناك "ثمنا" سيتعين على سوريا أن تدفعه إن نفذت المزيد من الهجمات بأسلحة كيميائية. حسب زعمه.

ونقلت رويترز كلمة بنس خلال قمة لدول أمريكا اللاتينية منعقدة في ليما، قال فيها: إن "ترامب أوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمواصلة مسعاها لإعادة إرساء إطار الردع القائم حتى يعلم النظام السوري ورعاته إن هناك ثمنا يتعين دفعه إن هو استخدم الأسلحة الكيميائية مرة أخرى مع رجال ونساء وأطفال" على حسب تعبيره.

ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، في وقت مبكر من أمس السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت دمشق مسؤوليتها عنه بشكل قاطع، وكانت دول غربية اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة.