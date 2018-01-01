أبراج يوم السبت 2018/4/15 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ١٥/ ٤: لا يخاف يعرف كيف يربح المعركة اجتماعي، عنده تحدي وصريح ثرثرته فريدة من نوعها يحب الانتصارات يحبالمفاجآت لا يهتم للقرارات المدروسة بلحظة واحدة، يهوا السفر وناجح بالعلاقات العامة، سنة لقطف الثمار وفر ونجاح وارتقاء سلم النجاح بسرعة، للحب سنة اختيار وليست سنة قرار، في العمل ضباب وحيرة ولا مجال للوضوح، للبعض سنة ثبات وولادة طفل، تنفتح على الدنيا وللبعض اقفل بابك جيدا بسبب امور تتعلق بميراث، التردد المهني والاشراق العاطفي في نهاية السنة.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: بالك مرتاح للاجواء، مكانتك جيدة لا تنظر للوراء، انت ضمن اجواء الطاقة والتاثيرات الفلكيةالجيدة، لا تقصر ابدا وتشعر بالامان مع احد الاصدقاء ويستحسن ان تتحامل على نفسك وتطل باطلالة جميلة انت نشيط من كل الاخرين، نهار سريع والقمر ببرجك عمليات طاقة وشحن طاقة.

الثور: لست مرتاحا من الاجواء نهار بطيء لا شيء فيه فعال، انتبه لا تستعجل، كن هادئا لا تنظر للوراء وكن ضمن اجواء الروتين لان محولات التغيير والسعي نحو الجديد ليست سهلة، لا تثق بالوعود والتزم الصمت واذا شعرت بالامان مع الاصدقاء ابق معه لانه من سيطبطب عليك، لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر، كن معتد وانتبه لاوراقك ومعاملاتك.

الجوزاء: حضورك مريح ومهم لا تبتعد عن الناس، دائرة النشاط والاصدقاء والاجواء الحميمية تجعلك ضمن الاخبار الجيدة، يوم مناسب الحظ. لجانبك الجو متعاطف معك بامكانك قولبة نهارك كما تريد ، لقاءات واجتماعات معارف جديدة، الاجواء جيدة، لا مانع من اجتماعك بالاولاد، نهار جيد بالعموم

السرطان: نهار متعب ومضغوط على صعيد الالتزامات المهنية والعائلية، تمالك اعصابك وقاوم الانتقاد والسخرية وحاول التحدي بعملك حتى تحصل على نتيجة جيدة وتميل كفة الميزان لصالحك، نظم امورك فترتك فيها استشارة وتضارب بمواعيدك، احتمال تعيد عملك مرة او مرتين، بالعموم امتحان لمواهبك، تحقق شهرة وسمعة وعمل جديد

العذراء: تحلم باوقات جميلة ورومنسية وتود الخروج من الروتين لتيش اوقاتا مشوقة وخاصة باخبار مالية او عودة للماضي، تتوصل لتسوية واذا كنت تعاني من ازمة إياك والتسلط فقد تحدث مفاجاة لست متوقعا لها وتجمعك بمن حلمت بهم سابقا، مصالحة مع شخص من الماضي، نهار للمودة والاعجاب والتواصل، حركة ومستحقات مالية ونزلة اسواق

الميزان: تعب وارهاق وخلافات، لست سلبي بإمكانك التحضير لامورك الشخصية حتى لو شعرت بالعدائية لا تتراجع عن قراراو خيار، تجنب النقاشات مع الشريك، تستطيع تحقيق امنية لكن لا تستطيع فرض رايك، العمل يؤمن لك الاستقرار تمسك بمبادئك وتصالح مع نفسك

العقرب: فرصة لبدء مشاريع مثمرة توقيع على عقد، الاشواق حارة لكن حاذر من الاصطدام بالاصدقاء، تنظر للامور بايجابية حتى تستجيب لك السماء، عمل ومسؤولية، مواجهات ونقاشات عاصفة بسبب النزاعات مع اصدقائك بالعمل، نظم امورك وجدول اعمالك وراعي وضعك الصحي

القوس: لا تظهر قوتك وتفوقك لأن اليوم يوفر لك بداية بمشروع جديد، خبر يخص ولادة طفل وللبعض تغيير بنجومية وشعبية فائقة، تجتاحك مشاعر فائقة وربما غرام، للبعض امور معنوية ومادية وتفاؤل، حاضر لتشق طريق جديد وواعد، نهار مسلي تعاملك مع الاطفال مع الحب وتجيد اصول اللعبة وتذهب للقاءات ممتعة

القوس: لا تظهر قوتك وتفوقك لأن اليوم يوفر لك بداية بمشروع جديد، خبر يخص ولادة طفل وللبعض تغيير بنجومية وشعبية فائقة، تجتاحك مشاعر فائقة وربما غرام، للبعض امور معنوية ومادية وتفاؤل، حاضر لتشق طريق جديد وواعد، نهار مسلي تعاملك مع الاطفال مع الحب وتجيد اصول اللعبة وتذهب للقاءات ممتعة

الجدي: تجد نفسك بتجارب دقيقة اوضاعك مزعجة، تنافر لان القمر ضمن مربعك حتى تفتح على آفاق جديدة تسبب لك التعب، انتبه، الانفراجات ضمن عائلتك، كن هادئ لان اداء مهمتك او تعاملك مع الاخرين، ترتيبات على صعيد البيت لا تكن مستعجل او ملح

الدلو: عنوان نهارك انفراج تبذل جهود كبيرة ووقت لمعرفة ما يحصل حولك، جاذبية كبيرة وقدرة على الارتجال لخلق بعض المواقف واظهار مواهبك الفنية والحركية، مهمة جديدة وعرض مفاجئ على صعيد الاخوة والجيران، حاول تدليل نفسك وقدم لها هدية او اذهب بلقاءات عديدة

الحوت: تبرز مواهبك وتكون ناجح، تعاود الدفاع عن مشروع غال على قلبك وتسعى لبلورته، امور مالية، لا تخاطر في مجالات تتطلب الرؤيا والحكمة حتى تحصل على مكاسب وهدايا، مشغول وتكسب تأييد محيطك، مصالحة ولقاءات لا تحاول تحريك الامور المالية بصورة غير مضمونة، للبعض مكاسب او هدايا