أنصار الله و علماء اليمن يعلنون الوقوف الى جانب سورية و يدينون العدوان الثلاثي

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 20:05 | سياسة, عربي

أنصار الله و علماء اليمن يعلنون الوقوف الى جانب سورية و يدينون العدوان الثلاثي

جهينة نيوز

قال المكتب السياسي لـ حركة أنصار الله في اليمن: ندين ونستنكر العدوان الثلاثي على سوريا والذي يأتي في إطار استهداف كل المناهضين لمشروع الهيمنة

و جاء في بيان صادر عنالمكتب السياسي لأنصار الله: العدوان على سوريا هو دعماً صريحاً للكيان الصهيوني الغاصب ومساندة واضحة للتنظيمات الإجرامية

و أكد البيان أن العدوان على سوريا شهادة واضحة للموقف المشرف لسوريا بأنها خارج الفلك الأمريكي الصهيوني مضيفاً: بعض زعماء المنطقة يتسابقون للخنوع للأمريكي وبيع القضية الفلسطينية في انبطاح مخز للأجنبي المحتل

و قالت الحركة: نؤكد مساندتنا الكاملة لسوريا ونعتبر العدوان عليها عدواناً على كل الأمة, داعياً الى رص الصفوف لضمان تحقيق التطلعات في مستقبل من العزة والكرامة والاستقلال.

و بدورها رابطة علماء اليمن قالت في بيان لها: نعلن تضامننا الكامل مع الشعب السوري ووقوفنا إلى جانبه في محنته

و نرفض بشكل قاطع التدخل في الشؤون العربية والإسلامية من قبل دول الاستكبار العالمي, مؤكدة أن موقف أمريكا وحلفائها من قضية فلسطين ومظلومية اليمن يعد أقوى برهانٍ على استكبارها وإرهابها

و دعا البيان الشعوب إلى الخروج الجماهيري للتعبير عن موقفها الحر والرافض للتآمر على الأمة و أكد على حق الشعب والجيش السوري في الرد والتصدي لهذا العدوان كحق شرعي وإنساني مكفول


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