سرايا القدس تزف أربعة شهداء في غزة

جهينة نيوز

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أربعة من مجاهديها الميامين الذين ارتقوا أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهداء هم :" أمجد حسني القطروس "18 عاماً"، عائد صالح الحمايدة "23 عاماً"، هشام محمد عبد العال "22 عاماً"، هاشم عبد الفتاح كلاب "18 عاما" وجميعهم من لواء رفح.

وأضافت "ارتقى شهداؤنا الأبرار إلى العلا، مساء اليوم السبت 28 رجب 1934 هـ الموافق 14/4/2018م، أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح.

وأكدت سرايا القدس أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، معاهدةً الشهداء المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.

و فيما يلي نص البيان

بيان السرايا

{من الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف ثُلة من مجاهديها ارتقوا أثناء الإعداد والتجهيز شرق رفح

من جديد تتعانقُ أرواحُ الشهداء لتُغرد في فضاءِ المجدِ والخلود، وتُسجل بالدماءِ الزكية سطورَ عزٍ وفخار، تتداخل لترسم صفحاتٍ تفوحُ منها نسماتُ الحريةِ، وعبقُ الاستقلال، وأريجُ النصرِ والتمكين.

تسيرُ قوافل الشهداء وتتوالى، لتُرسخ لدى شعبِنا حبَ الجهادِ والمقاومة، وتُؤصلَ في نفوسِ أبنائه التجذرَ في الأرض، والتمترس في خنادقِهم لمواجهةِ العدو ولجم عدوانه. اليوم وإذ يمضي المجاهدون شهداءَ على طريقِ الكرامة والتحرير، يبرهنون بصدقِ انتمائهم، وبعبقِ مدادهم، وبضياءِ أجسادِهم على عزمِ شعبنا المجاهد وحيويته في مجابهةِ المحتلين وصدِّ قرصنتهِم والرد على جرائمهم.

بكل آيات الجهاد والانتصار ، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، أربعة من مجاهديها الميامين:-

الشهيد المجاهد / أمجد حسني محمد القطروس "18 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس - لواء رفح

الشهيد المجاهد / عائد صالح أحمد الحمايدة "23 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس - لواء رفح

الشهيد المجاهد / هشام محمد عطوة عبد العال "22 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس - لواء رفح

الشهيد المجاهد / هاشم عبد الفتاح عثمان كلاب "18 عاما"، أحد مجاهدي سرايا القدس - لواء رفح

الذين ارتقوا إلى العلا شهداء _ بإذن الله تعالى، مساء اليوم السبت 28 رجب 1934 هـ الموافق 14/4/2018م، اثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح.

إننا في سرايا القدس إذ نزف هذه الكوكبة من شهدائنا ، لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

السبت 28 رجب 1439 هـ

الموافق 2018/4/14م