وزير الدفاع الايراني يجري محادثة هاتفيّة مع نظيره السّوري

جهينة نيوز

أجرى وزير الدّفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد أمير حاتمي محادثة هاتفية مع نظيره السوري العماد علي أيوب وناقشا آخر التطورات على السّاحة السّوريّة.

و قالت وكالة تسنيم الايرانية ان وزير الدّفاع وإسناد القوات المسلّحة الإيرانية العميد أمير حاتمي أجرى محادثات ثنائية مع نظيره السّوري علي أيوب وناقشا آخر التّطورات على السّاحة السّوريّة.

العميد حاتمي قال لوزير الدّفاع السّوري: "بالرّغم من أن وحدات الدفاع الجوية والصّاروخية السّورية أجهضت الهجوم الأمريكي، لكن على المستكبرين الذي أعطوا أمر هذا الهجوم أن يعلموا أنّه لا يمكنهم زعزعة الإرادة الفولادية لمحور المقاومة والحكومة السورية في جهودهم لتوفير الأمن للشعب السّوري وإعادة الامن والاستقرار لسوريا".

واعتبر وزير الدّفاع الإيراني أنّه وعبر النّجاح الذي حققه الجيش السّوري البطل في مواجهة الهجمات الصاروخية للمعتدين حيث قام بإسقاط أكثرية هذه الصّواريخ يكون قد خطى خطوة كبيرة باتّجاه النّصر النهائي في مواجهة المستكبرين وأدواتهم الإرهابيين.