الخارجية: لم يكن غريباً أن يؤيد النظام الوهابي في نجد والحجاز العدوان الثلاثي على سورية

مصدر في وزارة لخارجية: لم يكن غريباً أن يؤيد النظام الوهابي في نجد والحجاز العدوان الثلاثي على سورية ولاسيما بعد قطع ذراعه ، وهزيمة واستسلام أداته المتمثلة في تنظيم "جيش الإسلام" الإرهابي

الخارجية: النظام السعودي يتحمل المسؤولية الأساسية عن الوضع العربي المزري الراهن

المصدر: شعبنا الأصيل في نجد والحجاز مطالب بمحاسبة حكامه المتسلطين عليه بسيف أعداء الأمة تجسيدا لرابطة الانتماء للأسرة العربية الواحدة التي تنكر لها النظام الوهابي السعودي ويعمل كل ما من شأنه ضد مصالحها خدمة لأسياده من انظمة العدوان

المصدر: البحرين التي أيدت العدوان الثلاثي على سورية لا تستحق الرد فلديها مشاكلها الداخلية التي يندى لها الجبين