العدوان الثلاثي يستهدف معهد بحوث الصناعات الصيدلانية والكيميائية المختص بالأدوية السرطانية في برزة

جهينة نيوز

رغم كثافة صواريخ العدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني لم تنجح سوى صواريخ قليلة في الوصول لأهدافها وعندما وصلت كان الهدف معهداً للبحوث العلمية يختص بالأدوية السرطانية في منطقة برزة وأدت إلى إيقاع دمار كبير في بنية المعهد ومرافقه.

يؤكد أحد الفنيين والاختصاصيين الموجودين في المعهد لسانا أن المنشأة تسمى معهد بحوث الصناعات الصيدلانية والكيميائية ويتمحور عملها حول تحضير التراكيب الكيميائية الخاصة بالأدوية السرطانية إضافة إلى القيام بتحاليل كيميائية لجميع المواد الداخلة إلى سورية سواء كانت في صناعة الأدوية أو صناعة المواد الغذائية ناهيك عن التحقق من سلامة المبيدات الزراعية التي يتم استيرادها وسلامة المواد الغذائية والملونات التي تستعمل في صناعة الألعاب.

ويوضح أن المعهد بشكل عام يقوم بتطوير الأساس الكيميائي لكثير من الأدوية والمركبات الكيميائية للأدوية السرطانية ولا سيما في ظل الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي اتخذتها بعض الدول الغربية والإقليمية بحق السوريين ومنعتهم من استيراد بعض الأدوية الأساسية.

ويشير الفني إلى أن المعهد كان مقرا لفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ولجنة تقصي الحقائق والمنطلق الأساسي لأعمالها في جمع العينات وتقسيمها وكانت اللجنة تستخدم مخابر المعهد في إنجاز أعمالها مبينا أن آخر تقريرين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يثبتا أي دليل على أن المعهد يقوم بأعمال تخص تطوير صناعات حربية كيميائية وتمت المصادقة على ذلك.

ويشير الفني إلى أنه يتم في المعهد إنتاج دواء مصل مضاد لزعاف العقرب والأفاعي لتزويد المشافي والمستوصفات ووزارة الصحة باحتياجاتها منها إضافة لتصديره إلى لبنان والأردن مبينا أن المعهد هو الجهة الوحيدة التي تصنع هذا المصل المسمى “انتي فينو وان” وذلك إلى جانب تصنيع وتطوير مصل مضاد للكزاز أيضا.

ويأتي العداون الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني قبيل بدء فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عمله في دوما لأخذ عينات للتحقيق في هجوم كيميائي مزعوم بنت على أساسه دول العدوان موقفها وعدوانها على سورية في استباق لأي نتيجة ممكن أن يخلص إليها الفريق.