مجلس الأمن يجتمع اليوم بدعوة روسية لتقييم العدوان على سوريا!

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 17:08 | سياسة, عالمي

مجلس الأمن يجتمع اليوم بدعوة روسية لتقييم العدوان على سوريا!

جهينة نيوز

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش بطلب من روسيا لمناقشة العدوان الثلاثي ضد سوريا.

وقال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، في حديث لوكالة نوفوستي، إن روسيا ستدعو خلال الجلسة إلى إعطاء تقييم مبدئي للعدوان.

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "نأمل أن يظهر المجتمع الدولي موقفا موحدا وحازما، على الأقل، فيما يتعلق بعمل خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دوما بالغوطة الشرقية، كي يتمكنوا من تنفيذ مهمتهم هناك".

وقبل ذلك دعا السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جميع الدول إلى ضبط النفس لتجنب التصعيد في سوريا، وتفادي أحداث لا تحمد عقباها.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، شنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدوانا بالصواريخ على سوريا، استهدف مناطق عدة في محافظتي دمشق وحمص.


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