مصر تتجاهل العدوان الثلاثي على سورية وتقول "قلقون إزاء التصعيد العسكري"!

جهينة نيوز

أعربت مصر اليوم السبت عن ”قلقها البالغ“ إزاء التصعيد العسكري على الساحة السورية لما ينطوي عليه من آثار على سلامة الشعب السوري وتهديد لما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر.

وقصفت قوات أمريكية وبريطانية وفرنسية سوريا بأكثر من مئة صاروخ في وقت مبكر من صباح اليوم ردا على هجوم مزعوم بغاز سام.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان دون الإشارة تحديدا إلى ضربات اليوم السبت الجوية ”تعرب جمهورية مصر العربية عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية“.

وأضافت أن مصر تؤكد ”رفضها القاطع“ لاستخدام أية أسلحة محرمة دوليا على الأراضي السورية وتطالب بإجراء تحقيق دولي شفاف.

وقال البيان ”تعبر جمهورية مصر العربية عن تضامنها مع الشعب السوري الشقيق في سبيل تحقيق تطلعاته للعيش في أمان واستقرار“.

ودعت مصر إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وطالبت المجتمع الدولي والدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين والمتضررين من الصراع.

رويترز