أول تعليق لـ "البنتاغون" حول العدوان الثلاثي على سوريا!؟

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 16:45 | سياسة, عالمي

أول تعليق لـ

جهينة نيوز

قالت المتحدثة باسم البنتاغون والمدير بهيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، ان "الغارات حققت أهدافها في سوريا"، على حد زعمها.

وقالت المتحدثة، ان الصواريخ على سوريا تم إطلاقها من منصات أميركية وبريطانية وفرنسية وأضافت ان "السوريين اطلقوا 40 صاروخا، ولا مؤشر على استخدام أنظمة الدفاع الجوي الروسية"، على حد قولها.

واعتبرت ان "الضربات ستجعل برنامج الأسلحة الكيماوية السوري يرتد أعواما إلى الوراء"، على حد زعمها.

وقالت: "القوات السورية فقدت الكثير من المعدات والمواد المتعلقة بالأسلحة الكيماوية"، على حد قولها.

قناة العالم


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