الصين: العدوان الغربي على سوريا انتهاك للقانون الدولي والتسوية السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة

جهينة نيوز

ادانت وزارة الخارجية الصينية العدوان الثلاثي على سوريا واعتبرته "انتهاكا للقانون الدولي"، مؤكدة أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "تؤمن بكين بأن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية، ودعت غير مرة لإجراء تحقيق شامل وعادل وموضوعي في ما يشاع عن هجمات يشتبه بأنها كيميائية في سوريا".

وتابعت: "ما انفكت الصين تعارض اللجوء إلى القوة لرسم العلاقات الدولية، وترى أن أي إجراء عسكري يتجاوز مجلس الأمن، يعد انتهاكا للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي".

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى عدوان صاروخي من قبل وحدات من القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.