ترامب يشيد بالعدوان على سوريا ويقول "المهمة أنجزت"!

جهينة نيوز

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ الضربة الثلاثية على سوريا اليوم السبت، وقال إن "المهمة أنجزت".

وقال ترامب، عبر حسابه على "تويتر": "الضربة على سوريا نفذت بإحكام وأشكر فرنسا وبريطانيا على حكمتهما وقوة جيشهما ولم نكن سنحصل على نتيجة أفضل… المهمة أنجزت".

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوالي 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.