الاتحاد الأوروبي: كنا على علم بالضربة على سورية وندعو روسيا وإيران للتحرك

جهينة نيوز

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، دعم الاتحاد لجميع الجهود الرامية لمنع استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضربات الجوية الأمريكية والفرنسية والبريطانية التي استهدفت ما اعتبرتها "منشآت الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وقالت موغيريني، في بيان، اليوم السبت تعليقاً على الضربات التي نفذتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف في سوريا، إنه "تم إطلاع الاتحاد الأوروبي باستهداف الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا " لمنشآت كيميائية" في سوريا، وهذه الإجراءات تم اتخاذها بهدف منع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية من قبل القوات السورية.

وأضافت "يدعو الاتحاد الأوروبي جميع البلدان ولا سيما روسيا وإيران، إلى استخدام نفوذهما لمنع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية، ولا سيما من قبل النظام السوري، ويدعم الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية" حسب زعمها.

وتابعت موغيريني قائلة "كما يدعو الاتحاد الأوروبي جميع أطراف النزاع وخاصة النظام السوري وحلفائه، إلى تنفيذ وقف إطلاق النار فوراً، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الطبي حسبما تم الاتفاق عليه بالإجماع في قرار مجلس الأمن رقم 2401"، مشددة على أن "الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الحل السلمي هو الحل الوحيد للأزمة السورية".