حمص.. لحظة اعتراض صواريخ العدوان الثلاثي و اصابة الهدف

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 15:58 | شؤون محلية, أخبار محلية

المصدر: صفحة مركز حمص الاخباري على فيسبوك


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