موسكو: الضربة الأمريكية كانت لعرقلة عمل مفتشي منظمة حظر الكيميائي في دوما

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 15:56 | سياسة, محلي

موسكو: الضربة الأمريكية كانت لعرقلة عمل مفتشي منظمة حظر الكيميائي في دوما

جهينة نيوز

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، موسكو ترى أن هدف الضربة الأمريكية على سوريا كان عرقلة عمل مفتشي منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في دوما.

وأشارت إلى أن ضربات واشنطن وحلفائها على سوريا شنت في وقت يواصل فيه الجيش السوري التقدم ضد مواقع تنظيمي "داعش" الإرهابي و"جبهة النصرة".

وأكدت الخارجية الروسية أن الضربة على سوريا لم تسفر عن إصابة مواطنين روس بحسب معلومات من السفارة في دمشق.

كما دعت إلى "وقف الأعمال الخطيرة لزعماء الغرب التي تهدف لتقويض الاتفاقيات حول سوريا".

وأضافت الخارجية الروسي، في بيان لها، "إن عملية العدوان تعتبر ضربة قوية نحو الجهود الموجهة نحو تنشيط العملية السياسية في جنيف على أساس القرار الأممي رقم 2254".

سبوتنيك


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