سورية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة حازمة للعدوان الثلاثي الغاشم عليها

جهينة نيوز:

طالبت سورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة حازمة للعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي الغاشم عليها والذي لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوتر في المنطقة والعالم ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي برمته.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية في رسالتين وجهتهما اليوم إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: في انتهاك سافر لمبادئ القانون الدولي وأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة نفذت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في الساعة 55ر3 من فجر اليوم السبت 14-4-2018 عدوانا غادرا وسافرا على الجمهورية العربية السورية تجسد بإطلاقها نحو 110 صواريخ باتجاه أراضي الجمهورية العربية السورية في العاصمة دمشق ومدن ومناطق سورية أخرى.

وأضافت الوزارة: إنه ردا على هذا العدوان الغاشم مارست الجمهورية العربية السورية حقها الشرعي في الدفاع عن النفس وصد العدوان الآثم حيث تصدت منظومات الدفاع الجوي السورية لصواريخ العدوان الثلاثي في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث العلمية في منطقة برزة في العاصمة دمشق والذي يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية واقتصرت الأضرار على الماديات كما تم حرف مسار الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مدينة حمص وأدى انفجار أحدها إلى إصابة 3 مدنيين بجروح.

وتابعت الوزارة: إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي ضدها والذي يظهر مجددا وبما لا يحتمل التأويل استهتار دول العدوان بالشرعية الدولية التي طالما تشدقوا بالحديث عنها مرارا وتكرارا كذبا وبهتانا وإيمانهم التام بشريعة الغاب ومنطق القوة في الوقت الذي يشغلون فيه مقاعد دائمة العضوية في الهيئة التي أناطت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المسؤولية الأساسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين ومنع وقمع أعمال العدوان وفقا لمبادئ وأهداف الميثاق.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن عدوان انظمة الغطرسة والهيمنة الغربية جاء نتيجة شعور هذه الدول وعملائها في المنطقة بالإحباط بسبب فشل مشروعها التآمري على سورية وردا على اندحار أدواتهم من المجموعات الإرهابية أمام تقدم الجيش العربي السوري في الغوطة الشرقية وغيرها من الأراضي السورية.

وقالت الوزارة: إن توقيت هذا العدوان الذي يتزامن مع وصول بعثة التحقيق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى سورية بناء على طلب من الدولة السورية وبتسهيلات كبيرة منها للتحقق من الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما يهدف أساسا إلى إعاقة عمل البعثة واستباق نتائجها والضغط عليها في محاولة للتغطية على أكاذيبهم وفبركاتهم والحيلولة دون فضحها.

وأضافت الوزارة: تطالب الجمهورية العربية السورية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة حازمة لهذا العدوان الذي لن يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات في المنطقة والعالم ويشكل تهديدا للسلم والأمن الدولي برمته.

وختمت الوزارة رسالتيها بالتأكيد على أن هذا العدوان الهمجي الغاشم الذي قوبل بمعنويات عالية من الشعب السوري الذي خرج إلى الشوارع والساحات تنديدا بالعدوان لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على عزيمة وإصرار الشعب السوري وقواته المسلحة الباسلة بالاستمرار في مطاردة فلول الإرهاب التكفيري وعصابات المقاتلين الإرهابيين الأجانب في كل أراضي الجمهورية العربية السورية حتى تحريرها والدفاع عن سيادة وسلامة سورية ووحدتها أرضا وشعبا وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها كافة.