ماكرون يغرد "بالعربية" للمرة الأولى عن سوريا ماذا قال؟

جهينة نيوز

للمرة الأولى عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، غرد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت عن شن القوات الأمريكية هجمات على سوريا.

وقال ماكرون في تغريدة له بالعربية: "السبت 7 نيسان ٢٠١٨ في دوما، وقع عشرات الرجال والنساء والأطفال ضحايا مجزرة بالسلاح الكيميائي. لقد تم اجتياز الخط الأحمر. بالتالي أمرت القوات الفرنسية بالتدخل".

​وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال اليوم السبت، إنه أمر بتدخل عسكري في سوريا جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة وبريطانيا في هجوم مزعوم على ترسانة الأسلحة الكيماوية لسوريا.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن ماكرون قوله، أن الهجوم سيقتصر على منشآت الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان ثلاثي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على عدد من المواقع السورية في محيط دمشق وحمص.