الدفاع اللبنانية: نرفض المساس بسيادتنا الوطنية واستخدام أجوائنا للاعتداء على سوريا.. العدوان الثلاثي انتهاك للقانون الدولي

جهينة نيوز

دان وزير الدفاع اللبناني يعقوب الصراف، "العدوان الثلاثي على سوريا" فجر اليوم السبت، واعتبر أنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقال الصراف: "هذا العدوان يستند إلى القوة العسكرية، فيما من المفترض أن تسود لغة السلام والعقل والمنطق والتفاوض، تجنباً للمزيد من الحروب والأزمات والقتل، وحقنا للدماء"، وذلك وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وشدد على "رفض لبنان القاطع المساس بسيادته الوطنية عبر استخدام أجوائه للاعتداء على سوريا"، مشيراً إلى أن ذلك "سيجر لبنان إلى أتون الحرب بدلا من مساعدته على النأي بالنفس".

ولفت الصراف إلى التزام بلاده بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، وقال إن "لبنان محمي بجيشه وبقراره السياسي الموحد اللذين يشكلان الحصن المنيع ضد أي اعتداء"، محذرا من "إقدام العدو الإسرائيلي على خرق القرارات الدولية، وخاصة في ظل ما نشهده من استمرار واضح وصريح للتهديدات الإسرائيلية بتخريب أمنه واستقراره".

وتصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان ثلاثي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على عدد من المواقع السورية في محيط دمشق وحمص.