اجتماع طارئ لحلف "الناتو" بخصوص سوريا

جهينة نيوز

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن اجتماع طارئ يعقده اليوم في مقره بالعاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث الضربات الغربية الموجهة ضد سوريا.

وقال مسؤول في حلف الناتو، إنّ ممثلي كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، سيقدمون معلومات لبقية الدول الأعضاء عن ضربات استهدفت مواقع حكومية وعسكرية في سوريا.

وأشار المسؤول إلى أنّ الاجتماع الطارئ سيعقد برئاسة الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، مع الممثلين الدائمين لـ 29 دولة عضو في الحلف، ومن المتوقع بدء الاجتماع الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت غرينتش.

ولم يشارك حلف شمال الأطلسي في الضربات، لكن الأمين العام للحلف ينس ستولتبنرغ قال اليوم في بيان إنه "يؤيد الضربات التي ستقلص من قدرة الحكومة السورية على تنفيذ المزيد من الهجمات ضد الشعب باستخدام أسلحة كيميائية".