موسكو تشكك في مشاركة الطائرات الفرنسية في ضرب سوريا

جهينة نيوز:

قالت وزارة الدفاع الروسية أن بياناتها تؤكد "عدم مشاركة الطيران الفرنسي في العدوان على سوريا"، مشككة في التصريحات الصادرة عن باريس بهذا الخصوص.

واللافت في إعلان وزارة الدفاع الروسية، أنها جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أمر جيش بلاده بالتدخل في سوريا على خلفية "استخدام حكومتها للأسلحة الكيميائية في دوما.

وأكد مصدر في قصر الإليزيه، أن القوات الفرنسية استخدمت طائرات "رافال" و"ميراج" و4 فرقاطات في عدوانها على سوريا.

ونشر موقع الرئاسة الفرنسية على حسابه في "تويتر" فيديو للحظة انطلاق طائرات "رافال" للالتحاق بالضربة العسكرية الغربية على سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في وزارة الدفاع الفرنسية، أن القوات الفرنسية أطلقت 12 صاروخا على سوريا فجر اليوم.

المصدر RT