البدء بإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في بلدات وقرى الغوطة الشرقية المحررة من الإرهاب

جهينة نيوز

بدأت وزارة الكهرباء بإعادة تأهيل المنظومة الكهربائية في بلدات وقرى الغوطة الشرقية المحررة من رجس الإرهاب.

وباشرت الوزارة بإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الكهرباء سواء التوليد أو التوزيع أو النقل نتيجة الاستهداف الممنهج لها ما جعلها خارج الخدمة، حيث تحركت العشرات من ورشات الصيانة والإصلاح باتجاه الغوطة بهدف تأمين التغذية الكهربائية لتلك المناطق وفقاً لسلم الأولويات الذي تم وضعه بالاعتماد على الكثافة السكانية المتواجدة أو العائدة إلى تلك البلدات والقرى المحررة أولاً وطبيعة النشاط الاقتصادي والصناعي والتجاري فيها ثانياً.

ويتم حالياً وبعد تأمين كل المستلزمات والتجهيزات والمعدات والعمل على إعادة الربط الشبكي من جديد ومن مصادر جديدة إلى الغوطة.‏