مفتي الجمهورية: التحالف الثلاثي هو اعتداء على سوريا وروسيا وإيران والأمم المتحدة

جهينة نيوز

وصف مفتي الجمهورية العربية السورية أحمد بدر الدين حسون ان هجوم أمريكا وحلفائها هو عدوان على سوريا وروسيا وإيران والأمم المتحدة.

تصريحات حسون جائت خلال لقائه وفدا من البرلمانيين الروس وقال: أعتقد أن اليوم هو واحد من أكثر الأيام الهامة في تاريخ سوريا على مدى السنوات الـ50 الماضية، وغدا لن يكون كما كان بالأمس.

وتابع بأن ثلاث دول هاجمت دولة ذات سيادة. واوضح إن قصف هذه الدول لسوريا يؤكد انتصار الجيش السوري على الإرهاب، كما أن روسيا تشارك سوريا في هذا النصر.

واشار الى ان 120 صاروخ سوري أسقطوا 80 صاروخ من صورايخ العدوان.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان ثلاثي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على عدد من المواقع السورية في محيط دمشق وحمص.