تركيا: أمريكا لم تستخدم قاعدة "إنجريليك" في الضربات على سوريا.. اصبحنا وسيطا بين امريكا وروسيا!

جهينة نيوز

قال بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، إن القوات الأمريكية لم تستخدم قاعدة إنجريليك الجوية في تركيا في شن ضربات جوية على سوريا اليوم السبت.

وأضاف بوزداغ في بيان على صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "لقد أدانت تركيا الهجوم الكيميائي في دوما، وأعلنت بوضوح موقفها.حسب رأيه.

لقد أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثات مع الرئيسين ترامب وبوتين. وأصبحت تركيا وسيطا بين الولايات المتحدة وروسيا في السعي إلى تسوية".

وتابع: "إنهاء استعراض القوة والتوصل لحل سياسي أمران ضروريان في سوريا".

وكان ماهر أونال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قال في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.إن ترك) إن أنقرة أُبلغت بالضربات الأمريكية والبريطانية والفرنسية على سوريا قبل تنفيذها.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت أن أنقرة ترحب بالعملية الثلاثية الأمريكية الفرنسية البريطانية على سوريا.

ورحبت أنقرة بالعملية التي وجهها "التحالف الثلاثي" صبيحة اليوم السبت على منشآت ومراكز سورية ووصفتها بأنها تمثل رد فعل مناسب ضد الحكومة السورية.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان ثلاثي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على عدد من المواقع السورية في محيط دمشق وحمص.