هذه هي سر ابتسامة الموناليزا!

جهينة نيوز:

استنتج علماء من جامعة كاليفورنيا أن تعبير وجه الموناليزا يعتمد على مزاج الشخص، الذي ينظر إليها، حسبما أفادت "ديلي ميل".

وحيث أظهرت الدراسة أن تصور الناس غالباً ما يتحدد تحت تأثير مشاعرهم وتصوراتهم للعالم. ويعتقد البروفيسور إريك سيغل أن تعبير وجه الموناليزا يتعلق بالشخص الناظر إليها وليس باللوحة.

وقد شارك في التجربة أكثر من 40 شخصاً. وتبين أن الأشخاص، الذين يملكون عينا مهيمنة فإنهم يرون صورتين مختلفتين. إذ ترى عين وجوها محايدة والعين الأخرى أناسا لديهم انفعالات واضحة، مثل السعادة والغضب والخوف. واتضح أن الناس يرون الوجوه المحايدة سعيدة، في حال رأت العين المهيمنة صورا لشخص مبتسم قبل ذلك.

وقد حلل العلماء لوحة دافينشي في عام 2005، باستخدام برنامج يحدد العواطف البشرية. واتضح أن وجه الموناليزا يعبر عن السعادة بنسبة 83% والاشمئزاز — بنسبة 9% والخوف — بنسبة 6%، ويشكل 2% مزيجا من الفرح والغضب.