لماذا أكثرت تيريزا ماي من الشرب خلال حديثها عن العدوان على سوريا؟

جهينة نيوز:

ظهرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم السبت في حالة من التوتر الشديد، أثناء حديثها عن الضربة الغربية لسوريا التي عاونت فيها بلادها الولايات المتحدة وفرنسا.

وبدا على ماي التوتر واضحا، إذ أكثرت على منبرها من شرب الماء على جرعات متتالية للتخفيف من حدة التوتر الذي كان ينتابها، لاسيما وأن الماء يعد أحد أفضل الخيارات لتخفيف التوتر كما يقول الخبراء.

ويرجح المراقبون أن يكمن سبب توتر ماي في قرار خاطئ اتخذته حين وافقت على الهجوم على سوريا صباح اليوم، أو في الخوف من محاسبتها على هكذا قرارات، أو قلقها من تداعيات قرارها وإقحام بلادها في هذه المواجهة التي لم تأت بأكلها.

ويقول علماء النفس إن جسم الإنسان يفقد لدى التوتر كمية كبيرة من السوائل، كما أن وتيرة خفقان القلب ترتفع لديه ويصبح التنفس أكثر صعوبة، ويحاول أن يكثر من شرب السوائل، الأمر الذي تجسد بوضوح في حالة رئيسة الوزراء البريطانية.

يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد هاجمت سوريا صباح اليوم السبت بالصواريخ الذكية والمجنحة، التي تساقطت في محافظتي دمشق وحمص دون أن تلحق خسائر تذكر حسب المعلومات الرسمية المتوفرة حتى الآن.

المصدر RT