الدفاع الروسية: لم نستخدم دفاعاتنا الجوية لصد الضربة الثلاثية عن سوريا

جهينة نيوز:

أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تستخدم دفاعاتها الجوية المنتشرة في سوريا لمواجهة العدوان الثلاثي فجر اليوم على البلد المذكور.

وذكر رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان الروسية الفريق سيرغي رودسكوي خلال إيجاز صحفي اليوم السبت، أن "منظوماتنا للدفاع الجوي في سوريا كانت مشغلة وفي حالة تأهب، إلا أنها لم تستخدم".

وأضاف رودسكوي أن المقاتلات الروسية مستمرة في تنظيم دورياتها في الأجواء السورية.

وجدد رودسكوي التأكيد على أن أيا من الصواريخ المجنحة لم يدخل منطقة الدفاعات الجوية الروسية في سوريا، التي تحمي قاعدتي حميميم وطرطوس.

وفي وقت سابق قال رئيس هيئة الأركان الموحدة الأمريكية جوزيف دارفورد إن الجانب الأمريكي لم يسجل أي مشاركة روسية في التصدي لضربات الحلفاء، وأن الرد الوحيد على الضربة الغربية تمثل في إطلاق السوريين صواريخ أرض جو.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية