الخارجية الفرنسية: جميع طائراتنا المشاركة في العملية على سوريا عادت إلى قواعدها

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 13:14 | سياسة, عالمي

الخارجية الفرنسية: جميع طائراتنا المشاركة في العملية على سوريا عادت إلى قواعدها

جهينة نيوز

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بث تلفزيون "بي إف إم تي في"، أن جميع الطائرات الفرنسية المشاركة في العملية في سوريا عادت إلى القواعد دون خسائر.

وقال لو درين: "جميع الطائرات الفرنسية المشاركة في العملية في سوريا عادت إلى القواعد دون خسائر".

يذكر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام.

هذا وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا هذه العملية و شاركتا في تنفيذها الى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

سبوتنيك


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