الرئيس روحاني يؤكد للرئيس الاسد في اتصال هاتفي استمرار وقوف إيران إلى جانب سورية والشعب السوري

جهينة نيوز

تلقى السيد الرئيس بشار الأسد اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر فيه روحاني عن إدانته الشديدة للعدوان الأمريكي البريطاني الفرنسي على سورية مؤكداً استمرار وقوف إيران إلى جانب سورية والشعب السوري ومعرباً عن ثقته بأن هذا العدوان لن يضعف عزيمة الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.

من جانبه أوضح الرئيس الأسد لروحاني خلال الاتصال تفاصيل العدوان وكيفية صده مؤكداً أنه جاء نتيجة لمعرفة القوى الغربية الاستعمارية الداعمة للإرهاب أنها فقدت السيطرة وفي الوقت نفسه شعورها بأنها فقدت مصداقيتها أمام شعوبها وأمام العالم ليأتي العدوان بعد أن فشل الإرهابيون بتحقيق أهداف تلك الدول حيث زجت بنفسها في الحرب على سورية.

وشدد الرئيس الأسد على أن هذا العدوان لن يزيد سورية والشعب السوري إلا تصميماً على الاستمرار في محاربة وسحق الإرهاب في كل شبر من تراب الوطن.