"أنصار الله" تدعو سوريا لقصف السعودية و"إسرائيل" ردا على العدوان الثلاثي

جهينة نيوز

أدانت جماعة "أنصار الله" في اليمن "العدوان الثلاثي" على سوريا، معتبرة إياه انتهاكا واختراقا للقانون الدولي.

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن، محمد علي الحوثي، في تغريدة على حساب منسوب له على موقع "تويتر"، ونقلها موقع قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله: إن "العدوان الثلاثي على سوريا يدلل على عدم احترام القانون الدولي ويمثل اختراقا فاضحا له".

وأضاف: "أن عدم الالتزام بالقانون الدولي واحترام السيادة باتت سمة تتعامل أمريكا بعنجهية مفرطة تجاهه وهو مايعاني منه الشعب اليمني طيلة العدوان المستمر عليه"، مؤكداً أن "أفضل رد على العدوان الثلاثي على سوريا هو قصف السعودية الممولة وإسرائيل المشاركة".

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى عدوان صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.