العميد دهقان: ماكرون وترامب في عداد المجرمين.. الشعب السوري ومحور المقاومة سيتصديان للعدوان

جهينة نيوز

وصف مستشار قائد الثورة الاسلامية في شؤون الصناعات العسكرية العميد حسين دهقان، الرئيسين الاميركي والفرنسي بانهما في عداد المجرمين، مؤكدا ان الشعب السوري سيرد على العدوان الثلاثي على بلاده.

وقال العميد دهقان في تصريح في اشارة الى الهجمات الصاروخية التي شنتها اميركا وبريطانيا وفرنسا على سوريا فجر الیوم السبت: ان هذا عدوان سافر، وان ما اعلنته اميركا منذ البداية بانها تريد محاربة الارهابيين، كان اجراءا مخادعا واكذوبة.

واضاف دهقان: ان اميركا تريد ان تنسب القضاء على "داعش" الى نفسها، وهذه كذبة كبيرة، طبعا فان ترامب اشار في هذا الموضوع في تصريحاته الدعائية، لكن اميركا لم تفعل شيئا سوى انقاذه واخراجه من المستنقع في سوريا.

وتابع دهقان قائلا: ان الامريكيين وبذريعة السلاح الكيميائي الذي لم تمتلكه سوريا، هاجمت مطارا عسكريا في هذا البلد، في حين ان جميع المعدات والاسلحة الكيميائية في ايدي الارهابيين، وانهم يقومون بهذه الهجمات اللاانسانية بدعم من اميركا والدول الغربية والاوروبية، والجميع يعلم ان الارهابيين هم عملاء لاميركا.

واكد مستشار قائد الثورة الاسلامية في شؤون الصناعات العسكرية ان ما حدث اليوم من اعتداء والدول التي بررت بمواقفها هذا العدوان منذ مدة، أمر مدان، وان ماكرون وترامب وبقية الساسة الاميركان هم في عداد المجرمين.

واكد دهقان ان الشعب السوري ومحور المقاومة سيتصديان للعدوان والاحتلال والمجازر، وان الشعوب سترد على المعتدين في الوقت المناسب وبالحجم اللازم.

ومضى قائلا: من المؤكد ان الشعب السوري سيرد على هذه الهجمات، كما ان على شعوب العالم ان تستنكر هذا العدوان.

وتابع قائلا: ان السعودية وبدعم من اميركا وبعض دول الخليج ارتكبوا افظع الجرائم في اليمن، وقد تكون هذه الهجمات (على سوريا) للتغطية على تلك الجرائم.

واضاف دهقان: ان نزعة وطبيعة اميركا تكمن في العدوان والاجرام، وبطبيعة الحال فان عدوان الليلة الماضية لن يكون له أي تأثير على ارادة الشعب السوري والمقاومة.

قناة العالم