بالصور.. وحدات من قوى الأمن الداخلي تدخل إلى مدينة دوما

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 12:21 | شؤون محلية, أخبار محلية

بالصور.. وحدات من قوى الأمن الداخلي تدخل إلى مدينة دوما

المصدر: سانا


أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا