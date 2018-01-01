فرنسا تؤكد انتهاء عدوانها على سوريا واستعدادها لأي طارئ!

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 11:37 | سياسة, عالمي

فرنسا تؤكد انتهاء عدوانها على سوريا واستعدادها لأي طارئ!

جهينة نيوز

أعلن مصدر في قصر الإليزيه أن القوات الفرنسية استخدمت طائرات "رافال" و"ميراج" الحربية و4 فرقاطات في عدوانها على سوريا فجر اليوم السبت.

وقال الإليزيه في بيان أصدره عقب العدوان، إن "الضربات التي شاركت فيها فرنسا استهدفت مركز أبحاث ومنشأتين أخريين تابعتين للمركز".

وأكد البيان أن الضربات انتهت، لكن القوات الفرنسية مستعدة لأي عمل عسكري في حال طلبت منها القيادة ذلك.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية فجر اليوم لعدوان ثلاثي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على عدد من المواقع السورية في محيط دمشق وحمص.


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