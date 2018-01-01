فرنسا: العملية العسكرية في سوريا تحرك مناسب !ودقيق لا يستهدف حلفاءها أو المدنيين فيها

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن العملية العسكرية في سوريا تحرك مناسب ودقيق ولا يهدف إلى استهداف حلفاء سوريا أو المدنيين.

وأكد لودريان، على أن بلاده ستعاود اتخاذ المبادرة السياسية لدفع الحل السياسي في سوريا، لافتاً إلى وجود 3 ضرورات لدى باريس، أولها "تفكيك الترسانة الكيميائية السورية بشكل يمكن التحقق منه".

وقال لودريان في مؤتمر صحفي مع وزيرة الجيوش الفرنسية، "يجب أن يكون هناك سلم وسلام لدى الشعب السوري، ولذلك فرنسا ستعاود اتخاذ المبادرة السياسية لدفع الحل السياسي في سوريا".

وتابع: لدينا 3 ضرورات: أولاً، تفكيك الترسانة الكيميائية بشكل قابل للتحقق، الضرورة الثانية هو وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين كما تنص عليها قرارات مجلس الأمن التي للأسف تبقى حبراً على ورق لذلك يجب أن نحييها.. والضرورة الثالثة، يجب أن يكون هناك حل سياسي ونحن مستعدون للعمل فيه مع كل الدول التي يمكن أن تسهم فيه".

وكان التلفزيون السوري اكد إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا أطلقت في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على البلاد، اليوم السبت.