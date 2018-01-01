زاخاروفا: العدوان على سورية استهدف عاصمة دولة ذات سيادة وتحارب الإرهاب منذ سنوات

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 10:08 | سياسة, محلي

زاخاروفا: العدوان على سورية استهدف عاصمة دولة ذات سيادة وتحارب الإرهاب منذ سنوات

جهينة نيوز

كتبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على صفحتها الخاصة على "فيسبوك"، بان الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة الامريكية تستهدف عاصمة دولة ذات سيادة و تحارب الإرهاب منذ سنوات.

وعلقت زاخاروفا على الضربة الأمريكية على العاصمة السورية دمشق، بأنه إعتداء على عاصمة دولة ذات سيادة و تحارب الإرهاب منذ سنوات.

وتابعت قائلة:" في البداية حاولوا عن طريق "الربيع العربي" ومن ثم "داعش" و الآن الصواريخ الأمريكية الذكية، تم توجيه ضربة لعاصمة دولة ذات سيادة و تحارب الإرهاب منذ سنوات.

وقالت "يقف وراء كل ذلك من يدعي بأنه يمتاز بالأخلاق العالية وهي محصورة فيه فقط" وأضافت:" الذين يعتبرون نفسهم استثنائيين، يوجهون ضربة لدمشق في الوقت الذي ظهرت لديها فرصة للتسوية السلمية" وأكثر من ذلك فإن البيت الأبيض أكد على أن معلوماته عن استخدام الحكومة السورية للأسلحة الكيميائية، مستندة على وسائل إعلامية وأشرطة فيديو و معلومات غير موثوق بها.

واشارت زخاروفا الى انه يجب على وسائل الإعلام الأمريكية و الغربية ان تتذكر ماحصل قبل 15 عاما، عندما استخدم البيت الأبيض انبوب اختبار ووزير خارجيته، و الآن تستخدم واشنطن وسائل الإعلام لتنفيذ ضرباتها".


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