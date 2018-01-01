"الناتو" يعلن دعمه للعدوان الثلاثي الامريكي البريطاني الفرنسي على سوريا

جهينة نيوز

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، اليوم السبت، عن دعمه للضربات التي قامت بها الولايات المتّحدة وبريطانيا وفرنسا ضد مواقع في سوريا تزعم أنها تنتج أسلحة كيميائية.

وقال ستولتنبرغ في بيان: "أؤيد الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ضد مرافق وقدرات الأسلحة الكيميائية لسورية، هذا سيقلل من قدرتها على مهاجمة الشعب بالأسلحة الكيماوية" حسب زعمه.

وتابع: "لقد أدان حلف شمال الأطلسي باستمرار استخدام سوريا المستمر للأسلحة الكيميائية كخرق واضح للمعايير والاتفاقيات الدولية، إن استخدام الأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".

وأضاف "يعتبر حلف الناتو استخدام الأسلحة الكيميائية تهديدا للسلام والأمن الدوليين، ويعتقد أنه من الضروري حماية اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وهذا يتطلب استجابة جماعية وفعالة من جانب المجتمع الدولي".

سبوتنيك