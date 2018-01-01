بريطانيا شاركت في العدوان على سوريا بطائرات تورنادو.. وتيريزا ماي تبرر الضربات ب!؟

جهينة نيوز

استخدمت بريطانيا أربع طائرات من طراز تورنادو تابعة لسلاح الجو الملكي في العدوان الثلاثي على سوريا.

وشنّت الولايات المتحدة وفرنسا غارات جوية ردا على مزاعم هجوم كيماوي على مدينة دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي.

وسمع دوي انفجارات عدة في العاصمة دمشق.

وفي بيان قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إنه "لم يكن هناك بديل مناسب لاستخدام القوة" لما اسمته "ردع النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيماوية".

وادعت أن الضربات ليس لها علاقة "بتغيير النظام" وقالت: "إنها ضربة محدودة ومحددة كي لا تتصاعد التوترات في المنطقة، ونسلك أي وسيلة ممكنة لمنع وقوع خسائر في الأرواح." بحسب البيان.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الطائرات الأربع من طراز تورنادور أطلقت صورايخ "ستورم شادو" باتجاه منشأة عسكرية سورية.

وزعمت الوزارة، في بيان، أن قاعدة الصواريخ السابقة كان قد استخدمتها سوريا في "تخزين مواد كيماوية أولية".

وقال وزير الدفاع البريطاني، غافن ويليامسون: "المجتمع الدولي رد ردا حاسما باستخدام قوة عسكرية متناسبة وقانونية فلتكن هذه التحركات المشتركة رسالة واضحة إلى النظام السوري) "، وفق ما جاء في بيان وزارة الدفاع.

وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية نقلت الخميس الماضي، عن مصادر حكومية أن بريطانيا ستستخدم مقاتلات "تورنادو" المحلية المتواجدة في قاعدة "أكروتيري" البريطانية في قبرص لشن ضربات مشتركة مع دول حليفة على سوريا.

وتمثل طائرات تورنادو إحدى ركائز سلاح الجو البريطاني منذ دخولها الخدمة عام 1980، واستخدمت الطائرات لفرض مناطق محظورة في الأجواء العراقية.