#مشاهد من تدمير صاروخ معادي في سماء #دمشق من قبل #الدفاع_الجوي_السوري فجر اليوم

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 09:31 | شؤون محلية, أخبار محلية


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