الخارجية الإيرانية: العدوان الثلاثي على سوريا هو نتيجة الهزيمة التي لحقت بالارهابيين في الغوطة

جهينة نيوز

استنكرت وزارة الخارجية الايرانية الاعتداء على عدد من المواقع بسورية من قبل امريكا وفرنسا وبريطانيا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" عن الخارجية الإيرانية استنكارها "بشدة العدوان الثلاثي لأمريكا وحلفاءها (فرنسا وبريطانيا) على الأراضي السورية" محذرة من "التداعيات الإقليمية والعالمية لهذا العدوان".

وحملت الخارجية في بيانها، "أمريكا وحلفاؤها مسؤولية تبعات وآثار هذه المغامرة" وأكدت على أن "أمريكا وحلفاؤها سيكونون المسؤولين عن تداعيات العدوان".

وأضافت: "العدوان يشكل تجاهلا لسيادة سوريا الوطنية ووحدة أراضيها، ويعد عدوانا وخرقا صارخا للقوانين والمعايير الدولية".

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن "العدوان يأتي للتعويض عن الهزيمة التي منيت بها الجماعات الإرهابية في الغوطة"، مشيرة إلى أن "العدوان جاء دون أي إثبات لاستخدام السلاح الكيميائي وقبل إعلان منظمة حظر السلاح الكيميائي نتائج فحوصها".

وتابع البيان: "العدوان على أراضي سوريا، سيضعف بنى السلام والأمن العالميين وسيزعزع الاستقرار في المنطقة ويزيد قوى الجماعات الإرهابية والمتطرفة".

ودعت طهران المؤسسات والمنظمات الدولية إلى إدانة العدوان والتحرك ضد السلوك الفوضوي الدولي في العالم.