قيادة الجيش: منظومات دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها

جهينة نيوز

قالت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ان عدوان ثلاثي غادر نفذته في الساعة 3.55 دقيقة من فجر اليوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عبر اطلاق 110 صواريخ في دمشق وخارجها وقد تصدت دفاعاتنا الجوية ببسالة لمعظمها.

واكدت قيادة الجيش ان منظومات دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، في حين تمكن بعضها من إصابة أحد مباني مركز البحوث في برزة الذي يضم مركزا تعليميا ومخابر علمية، واقتصرت الأضرار على الماديات، بينما تم حرف مسار الصواريخ التي استهدفت موقعا عسكريا بالقرب من حمص، وقد أدى انفجار أحدها إلى جرح ثلاثة مدنيين.

وشددت القيادة على استمرارها في الدفاع عن سورية وحماية مواطنيها واشارت الى أن مثل هذه الاعتداءات لن تثني قواتنا المسلحة والقوات الرديفة عن الاستمرار في سحق ما تبقى من مجاميع إرهابية مسلحة على امتداد الجغرافية السورية، ولن يزيدنا هذا العدوان إلا تصميماً على الدفاع عن مقومات السيادة والكرامة و عن أمن الوطن والمواطنين.