الدفاع الروسية: مواقع عسكرية ومدنية في سوريا تعرضت لأكثر من 100 صاروخ مجنح وصاروخ "جو-أرض"

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 08:30 | سياسة, محلي

الدفاع الروسية: مواقع عسكرية ومدنية في سوريا تعرضت لأكثر من 100 صاروخ مجنح وصاروخ


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