مراسل وكالة "آنا نيوز" الروسية ينقل احتفلات السوريين في شوارع دمشق بعد العدوان الثلاثي

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 07:11 | سياسة, عالمي


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