بالفيديو.. أصوات الآذان تصدح أثناء استهداف العدوان الثلاثي لدمشق.. ودفاعنا الجوي يتصدي

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 06:02 | شؤون محلية, أخبار محلية


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