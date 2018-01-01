البنتاغون يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد سوريا

السبت, 14 نيسان 2018 الساعة 05:24 | سياسة, عالمي

البنتاغون يعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد سوريا


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